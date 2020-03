Grande Fratello Vip, Adriana Volpe in crisi: lacrime e preoccupazione per il marito e la figlia in Costa Rica

Ansia in casa

16 marzo 2020 a

a

a

Adriana Volpe è una colonna portante della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma sta vivendo un periodo molto complicato da quando è stata aggiornata sull'emergenza coronavirus. Alfonso Signorini e gli autori tengono informati tutti i concorrenti, ma per alcuni il momento è davvero duro. La Volpe ha avuto alcune crisi, scoppiando a piangere per l'incertezza sulla sua famiglia: il marito Roberto Parli e la figlia Gisele dovrebbero essere in Costa Rica, ma non c'è alcuna certezza a riguardo. Una situazione particolare, quella di Adriana, che probabilmente verrà chiarita, per quanto possibile, nel corso della prossima puntata del GF Vip, in programma per mercoledì 18 marzo.