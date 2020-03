Striscia la Notizia, Nicola Porro in collegamento con la D'Urso? Quello che non avevate notato...

17 marzo 2020 a

Riavvolgiamo il nastro fino a domenica sera. Siamo a Live-Non è la D'Urso, il programma in prima serata condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Si parla, ovviamente, di coronavirus. E ospite in collegamento ecco Nicola Porro, il vicedirettore de Il Giornale, positivo al Covid-19 e che si è da poco ripreso dopo lunghe giornate con febbre alle stelle e forte tosse. E il collegamento di Porro con Carmelita finisce nel mirino di Striscia la Notizia, che al caso dedica un breve servizio nella puntata in onda lunedì 16 marzo. La ragione? Di quel collegamento si è capito poco e nulla: già, difficile far televisione con SkyP. Ma tant'è. La redazione del tg satirico ideato da Antonio Ricci, chiosa: Nicola Porro ha dichiarato di essere guarito dal coronavirus e per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni si è collegato con Live-Non è la D'Urso: peccato che non si capisca nulla". E in effetti...

Striscia, Porro dalla D'Urso? Il servizio

Video su questo argomento Porro ha "sconfitto il coronavirus" e attacca Conte e Salvini: "Robe del ca***, lo vedere come siamo ridotti?"