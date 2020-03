Le Iene, ecco la data del ritorno in tv: una clamorosa iniziativa per esorcizzare il coronavirus

18 marzo 2020 a

Le Iene, dopo la sospensione dovuta ad un caso di positività al Coronavirus all’interno della redazione (l’ultima puntata è stata il 5 marzo), il programma di Italia 1 scrive Davide Maggio– tornerà in onda a partire da giovedì 9 aprile. Nel frattempo, però, lancia la Quarantena League per invitare tutti a restare a casa.

Da giovedì 19 marzo, alle ore 12 gli ideatori del programma hanno creato un torneo di calcio dove nessuno, sia per giocarlo che per vederlo, dovrà uscire di casa, perché la prima regola è osservare le misure del Governo. Tanti campioni del calcio italiano (Balotelli, Pirlo, Ferarra, Immobile, tra gli altri) si sfidano dal divano di casa, giocando a ‘Fifa 20′, in diretta sul sito e i canali social (Facebook e Instagram) della trasmissione, con il commento di Pierluigi Pardo e della Gialappa’s Band. La finale è prevista il 23 marzo.