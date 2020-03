Grande Fratello Vip, Pupo si scioglie su Wanda Nara: "Ero prevenuto, cosa penso di lei oggi"

18 marzo 2020 a

L’emergenza coronavirus li ha divisi (lei è a Parigi con il marito Mauro Icardi) ma Wanda Nara e Pupo sono stati una rivelazione in qualità di opinionisti del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno impiegato qualche puntata per trovare il ruolo giusto all’interno del programma, ma hanno riscosso un ottimo gradimento tra gli spettatori. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Enzo Ghinazzi ha speso belle parole per Wanda Nara: “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece non è affatto così”. Addirittura adesso Pupo la considera “come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”.