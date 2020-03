Uomini e donne, il dramma di Gemma Galgani dopo lo stop: un messaggio che commuove

Francesco Fredella 18 marzo 2020 a

Anche Uomini e donne viene sospeso. Stop per Maria De Filippi e il dating show di Canale 5., Il coronavirus rivoluziona radicalmente i programmi televisivi. E Gemma Galgani saluta in modo speciale il pubblico a casa. Con un messaggio strappalacrime su Instagram dice: “Siamo tutti coinvolti in un periodo difficile, inutile negarlo, ma prendiamolo come un’opportunità, alla ricerca di quel lato positivo che c’è in tutte le cose, anche le più brutte – continua Gemma - Approfittiamo del tempo a disposizione per le cose tralasciate da tempo, per migliorare noi stessi, per renderci utili come possiamo, anche solo con una parola di conforto a quelle persone che sono sole. Saperci fermare adesso, come ci viene chiesto non è una sconfitta, ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale”.

Nelle ultime ore, però, la quarantena della “Dama” di Uomini e donne (non più giovanissima) lascia letteralmente ha contorni ben precisi. Gemma è preoccupatissima. Cerca di superare questo momento in ogni mondo, affidandosi alla compagnia dell’account Instagram. E non solo: legge ed ascolta i commenti dei fan. Riflette. Forse rimpiange i tempi delle liti con Tina. Ma torneranno.