Storie Italiane, Eleonora Daniele premiata dalla Rai: mezz'ora in più di diretta

Tanta informazione. Ma anche un po’ di alleggerimento con una grammatica ad hoc che racconta il nostro Paese alle prese con l’emergenza Coronavirus. Due registri televisivi ben precisi, che Eleonora Daniele, da vent’anni punto di riferimento di Rai 1, conosce bene e sta sfoderando in questi giorni. Per lei c’era un impegno temporaneo in questo periodo di emergenza: una diretta “non stop” con il suo “Storie italiane” per tre ore e mezzo. Adesso, però, c’è un’altra bella notizia: mezz’ora in più alla tradizionale diretta del mattino. In via definitiva nel palinsesto.

Secondo i rumors giunti alle nostre orecchie, da lunedì Eleonora avrà trenta minuti in più rispetto alla normale tabella di marcia della sua diretta mattutina (quindi fino alle 12.20) nel segno del servizio pubblico che strizza l’occhio all’informazione e anche alle grandi interviste. Un po’ di alleggerimento potrebbe essere la nuova ricetta scelta dai vertici della Rete ammiraglia Rai.

In prima linea e incinta, Eleonora Daniele orgoglio della Rai (e dell'Italia intera)

Già dalla scorsa settimana, quando l’Italia ha dovuto fare il conti con il Covid-19, la Daniele è scesa in campo sola e con pochi mezzi a disposizione per garantire la massima sicurezza negli studi Rai di Saxa Rubra, presidiando l’informazione. Il suo Storie italiane, gioiellino del daytime, è stato prolungato in modo temporaneo come era nei patti della Rete. E tra collegamenti telefonici e Skype, la Daniele ha intervistato grandi nomi alle prese con la quarantena: da Riccardo Fogli a Gianna Nannini. Passando per Fausto Leali o Donatella Rettore.

Adesso, la nuova indiscrezione sul prolungamento definitivo di mezz’ora di Storie italiane, ha tutto il sapore della promozione per Eleonora Daniele. Tutto confermato fino agli ultimi giorni di maggio. A proposito: tra pochi mesi diventerà mamma di Carlotta. Auguri. Intanto, nell’ultima settimana l’inserimento di Rainews, con rulli lunghissimi alle 11 e alle 12.30, ha fatto storcere il naso anche ad alcuni giornalisti del tg1 e non ha giovato Rete ammiraglia. Per quanto dureranno questi inserimenti di Rainews? Mistero.