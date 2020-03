Grande Fratello Vip continua, Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti sul coronavirus: "La strada è lunghissima"

20 marzo 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip sono ore di grande apprensione per l’emergenza coronavirus, soprattutto dopo che Adriana Volpe ha lasciato improvvisamente la casa di Cinecittà. Alfonso Signorini ha inviato un nuovo video messaggio per aggiornare i concorrenti sugli ultimi sviluppi in Italia: “Purtroppo siamo il paese con più deceduti al mondo, abbiamo superato persino la Cina. I numeri sono importantissimi ma freddi dati che non vi aiutano ad avere il quadro della situazione”. E per questo motivo Signorini ha voluto dare una notizia positiva per tranquillizzare i concorrenti: “Una notizia emozionante arriva da Wuhan, dove ieri finalmente non c’è stato nessun nuovo contagio e la città, che era vista come minaccia universale, adesso è diventata il simbolo della speranza”. Ciò è stato possibile grazie alle misure restrittive durissime che hanno interessato il primo focolaio del coronavirus. Wuhan ci insegna che l’isolamento è l’unica strada giusta, anche se Signorini avvisa che “sarà lunga, se non addirittura lunghissima. Dovremo continuare a stare a casa e speriamo di poter festeggiare presto il primo giorno senza contagi”.