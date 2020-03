Amici, Romina Power salta la prossima puntata? Torna in Puglia, c'è l'obbligo di quarantena

Francesco Fredella 21 marzo 2020 a

Il post di Romina Power sui social alza un vero polverone. I fatti: l’ex moglie di Carrisi, reduce ieri da Amici di Maria De Filippi, torna in Puglia. Destinazione Cellino. E dal finestrino dell’auto scatta una foto scrivendo su Instagram: “Dopo la trasmissione sono felice di tornare a casa in Puglia per stare nel bosco, accendere il fuoco, raccogliere limoni e vedere sbocciare...”.

Le polemiche s’infiammano perché il Governatore della Puglia Emiliano, con un’ordinanza, ha chiesto a tutti quelli che raggiungono la Puglia di mettersi in quarantena. Quindi come farà Romina a tornare ad Amici la prossima settimana? Deciderà di saltare la puntata? Mistero. Proprio il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, con un commento al post della Power chiede spiegazioni al Governatore Emiliano. Che sui social, qualche giorno fa, aveva detto: “Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati”.

Insomma, in altri termini, Emiliano - da settimane utilizzando ogni canale - ha ricordato l’obbligo di quarantena domiciliare per 14 giorni oltre a dichiarare la propria presenza sul sito della Regione Puglia. Un obbligo che vale per tutti: VIP e NIP. Anzi, soprattutto VIP che dovrebbero dare il buon esempio grazie alla popolarità. Intanto, in queste ore, stiamo cercando di metterci in contatto con Michele Emiliano per chiedere maggiori delucidazioni sul caso Power.