Grande Fratello Vip, Antonio Zequila scherza sull'addio della Volpe, Patrick furioso: "Ora mi girano i c***"

22 marzo 2020 a

a

a

Dopo l'addio drammatico di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, nella casa se la prendono tutti con Antonio Zequila. L'attore napoletano, non essendo a conoscenza delle reali motivazioni dell'uscita della presentatrice (suo suocero è morto in Svizzera per coronavirus), ha provato a sdrammatizzare la situazione con alcune battute che non sono piaciute affatto agli altri inquilini di Cinecittà. Il più duro di tutti è Patrick Ray Pugliese.

"Basta". Adriana Volpe distrutta, il confessionale inedito: così ha saputo del parente in terapia intensiva

"Devi avere un momento di comprensione per una cosa grave. Troppo grave", lo ha rimbrottato subito intuendo la natura dello sconvolgimento della Volpe, arrivata alle lacrime. "Sta andando fuori di testa. Cosa le volevi dire, che la inviti al tuo matrimonio? Sta parlando di una cosa gravissima. Adesso sono serio, mi girano i cog***". Toni durissimi e inusuali per il sempre pacato Patrick, segno che l'aria si sta facendo pesante anche nel mondo dorato del GF Vip.