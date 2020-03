Uomini e donne, Francesco Greco contagiato dal coronavirus: "Non è una semplice influenza"

Francesco Fredella 22 marzo 2020 a

La buona notizia è che Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e donne, sta guarendo dal coronavirus. Ed è lui stesso a raccontarlo sui social e in una recente intervista. “Ho ancora la polmonite ma sto migliorando giorno dopo giorno. Tanti amici della mia età sono ricoverati a Bergamo. Nessuno è immune, tutti possono ammalarsi. Per proteggerci dobbiamo stare a casa”, ha raccontato Greco. Coccolato da tutti via messaggi, prima di tutto dalla sua fidanzata Cinzia, l’ex tronista è in contatto spesso anche con Francesco Monte (suo amico dai tempi del Trono di Uomini e donne). E la sua ex Diletta? Greco parla chiaro nell’intervista: “No, non l’ho sentita”. Ma il messaggio più importante ha voluto mandarlo a tutti dicendo: “Ho sempre fatto sport, non ho mai fumato. Eppure mi ha colpito. Non è una semplice influenza. Dovete restare a casa”.