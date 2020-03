Detto Fatto, Bianca Guaccero in costume. "Scandalosa, c'è il coronavirus e tu..."

Francesco Fredella 22 marzo 2020 a

Un pianto interminabile. Rigorosamente dietro ad una fotocamera, tra una Storia instagram e l’altra. In tempi di quarantena anche Bianca Guaccero reagisce così sui social.

“Mio fratello e mia cognata dalla Finlandia mi mandano questo messaggio d’amore. E io piango, ci rivedremo presto”: le parole di Bianca lasciano il segno. La dedica a suo fratello Domenico e la moglie (che si trovano in questi giorni all’estero) è piana d’amore. Dopo la quarantena potrebbe presto tornare da loro.

La conduttrice di Detto fatto, però, viene attaccata dai fan per una foto in costume. La accusano dicendo che quello scatto è volgare. Lei risponde a tono: “Dove sarebbe la cosa brutta? Dov’è la volgarità? La volgarità è negli occhi di chi guarda, non nel mio cuore. Detto questo amo questa foto perché me l’hanno scattata senza che me ne accorgessi, mi ero arrampicata, scalza su un trullo, in mezzo alla natura. Io amo sentirmi così, libera e selvaggia. […] Ci sono tante persone che vanno in giro in questo momento fregandosene di ciò che accade. Questo sì che è scandaloso. Con affetto”.