Coronavirus, panico all'Isola dei famosi spagnola: "Forse siamo contagiati", concorrenti bloccati in Honduras

Panico da coronavirus in Spagna, e anche alla locale edizione dell'Isola dei famosi. Il reality continua ad andare in onda, proprio come il Grande Fratello Vip in Italia, nonostante nel Paese sia divampata l'epidemia, ormai fuori controllo. E mentre i concorrenti eliminati di Supervivientes sono rimasti in Honduras, bloccati dal decreto del governo che ha "isolato" la nazione, due opinionisti di punta, Violeta Mangriñán e Fabio Colloricchio, non si sono presentati negli studi di Madrid per timore di essere stati contagiati dal Covid-19.

"Non abbiamo usufruito del Sistema Sanitario – hanno spiegato i due ex concorrenti, in un videomessaggio – perché altre persone ne hanno più bisogno". Violeta e Fabio avrebbero infatti ancora dei sintomi molto blandi ma caratteristici del virus (tosse, febbre, perdita di gusto e olfatto) e si dicono "fortunati": "Ci sono persone con un respiratore in ospedale e persone che non possono accedervi e muoiono".