Grande Fratello Vip, il clamoroso ritorno in casa di Adriana Volpe dopo il lutto per coronavirus

Torna nella casa. Per Adriana Volpe non sarà facile. L’ex concorrente - lo ricordiamo- di recente ha lasciato il reality dopo la notizia improvvisa della morte di suo suocero. Sicuramente, la produzione del Gf Vip metterà in sicurezza tutti i concorrenti del reality, visto che la Volpe ha avuto contatti con l’esterno dopo la sua uscita dalla casa in piena emergenza coronavirus.

Cosa si è sfilato dai pantaloni: clamoroso Andrea Denver. Il sospetto: ha perso la testa per Adriana Volpe?

Tante sorprese mercoledì sera il reality di Signorini, che ha traghettato il Gf Vip a traguardi altissimi in un momento molto difficile - forse il più complicato nella storia della televisione italiana. La Volpe, da nostre indiscrezioni, leggerà un videomessaggio agli inquilini della casa. In nomination, intanto, ci sono tre donne: Antonella Elia, Fernanda Lessa, Licia Nunez. Ma le sorprese sono dietro l’angolo: potrebbe esserci una seconda eliminazione. La finalissima è ad un passo.