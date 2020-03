Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza punta su Licia Nunez: dopo l'addio di Adriana Volpe...

Francesco Fredella 25 marzo 2020 a

Le acque sono agitate nella casa del Grande Fratello Vip. Un vero uragano: nervi tesi a fiori di pelle alla vigilia della puntata che torna stasera in onda alle 21.30. Un appuntamento delicato più che mai per Alfonso Signorini, che dovrà tessere le file di una bufera tra i concorrenti. Da indiscrezioni Michele Cucuzza non dovrebbe essere in studio a Cinecittà (come accaduto fino alle scorsa puntata) a causa dell’emergenza Coronavirus - che limita al massimo le presenze negli studi televisivo. Signorini, quindi, condurrà dallo studio di Cologno Monzese (probabilmente quello di Quarto grado) e con lui dovrebbe esserci soltanto Pupo. Una missione difficilissima, che però il direttore di Chi porterà a termine nel migliore dei modi.

Intanto, secondo rumors, dopo la rissa tra Antonella e Licia, sembra che Cucuzza faccia il tifo per la Nunez con cui nella casa ha avuto un bel rapporto durante il reality. “Ne ha viste tante nella vita, dopo tante prove dure superate e tiene molto ad arrivare fino in fondo”, sarebbe l’opinione che Cucuzza in queste ore avrebbe confidato ad alcuni suoi amici più cari. Una confidenza che arriva alle nostre orecchie indiscrete. Per quanto riguarda gli uomini della casa, invece, Michele sembra continui a fare il tifo per Antonio Zequila a cui, però, rimprovera di essersi comportato male con Adriana Volpe nelle scorse settimane. L'attore - lo ricordiamo - raccontò alle telecamere di aver avuto un flirt con la Volpe in gioventù, notizia smentita categoricamente dall’ex conduttrice de I Fatti vostri. Cucuzza nelle scorse settimane ha sempre svelato che la vincitrice in pectore sarebbe stata la Volpe, per le sue qualità di leader, se non avesse avuto quel grave lutto che l’ha obbligata a lasciare il Grande Fratello Vip.