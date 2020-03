Grande Fratello Vip, Valeria Marini accusa: "Come e perché Antonella Elia mi ha fatto fuori"

25 marzo 2020 a

Valeria Marini non s’arrende. Pure fuori dal Grande Fratello Vip lancia battute contro Antonella Elia. Una guerra infinita, che non termina nemmeno con l’uscita di Valeria dal reality. “Sono stata eliminata dal per colpa sua”, racconta la showgirl al settimanale Chi di Alfonso Signorini. “Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality, e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Ho provato in tutti i modi a trovare la strada da percorrere assieme ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia – dice Valeria – non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco”.

Poi nell’intervista racconta quello che sta vivendo in questi giorni tremendi per l’Italia. “Sono rimasta sotto shock per quanto sta accadendo – dice al settimanale Chi – Alfonso ci aggiornava regolarmente, è vero, ma dentro la percezione della realtà è, per ovvi motivi, assai diversa". La Marini è in contatto con sua mamma Gianna, colonna portante nella sua vita. Ma anche con il suo fidanzato. “Abbiamo passato la notte a capire come fare per raccogliere più fondi possibili per questa emergenza. Ora che sono libera posso finalmente rendermi utile”, dice la Presidente del Bagaglino. Per chi fa il tifo? “Per Paolo Ciavarro”, conclude la Marini.