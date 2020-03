Grande Fratello Vip, il retroscena sulla regia: "C*** stanno litigando", rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

25 marzo 2020 a

Il Grande Fratello Vip è stato scosso all'improvviso dalla rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due non si sono mai piaciute particolarmente, però si erano accordate per una tregua visto il momento delicato che sta vivendo l'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. Le buone intenzioni sono andate a farsi benedire quando è scoppiato un litigio per colpa di alcuni pacchi di biscotti: la Elia ha allungato per prima le mani, la Lessa ha risposto, dopodiché i concorrenti che si trovavano nei paraggi sono corsi a dividerle. Tra questi non c'era Patrick Ray Pugliese, che si trovava in confessionale e ha così potuto svelare un piccolo retroscena sugli autori del programma: "Ero in confessionale e la Big Sister (una delle autrici) mi fa 'c*** stanno litigando, esci che devo andare in regia'".