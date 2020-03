Grande Fratello vip, la lettera di Adriana Volpe: "Sono incredula e triste. Con Antonella Elia ci vediamo fuori"

26 marzo 2020 a

“Ciao ragazzi, che effetto mi fa girare questo video. Mi rendo conto che l’emozione mi tradisce e che non riesco ad arrivare fino in fondo. Così, ho scritto una lettera per voi". Adriana Volpe ha inviato un video-messaggio ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. La Volpe ha lasciato il reality dopo aver ricevuto la tragica notizia della morte del suocero per stare vicino alla sua famiglia: "Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati, provo incredulità e tristezza”, recita la Volpe. “Paola, io e te ci siamo scelte. Abbiamo condiviso il letto dal primo giorno. In quel letto abbiamo pianto e riso”, scrive la conduttrice per la Di Benedetto. Ma le sue parole sono anche per Patrick, Fernanda, Andrea e Paolo. E non manca un pensiero per Antonella Elia: “Nella Casa abbiamo legato, discusso, fatto pace, ma sempre guardandoci sinceramente negli occhi. Noi ci vedremo fuori”.