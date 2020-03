Grande Fratello Vip, Antonella Elia fa piangere anche Alfonso Signorini: "Dopo tanti abbandoni subiti..."

26 marzo 2020 a

a

a

Il passato doloroso di Antonella Elia fa piangere tutti al Grande Fratello Vip, compreso Alfonso Signorini. Prima del televoto di ballottaggio con Fernanda Lessa, l'ex valletta di Mike Bongiorno è stata raggiunta da un messaggio della mamma adottiva Paola, e la Elia non ha risparmiato dettagli commoventi, ricordando di aver sofferto spesso di solitudine a causa di vari abbandoni subiti.

"Fatti sotto". Poi il disastro, volano botte (vere): Antonella Elia e Fernanda Lessa, rissa violentissima. Choc in casa



"Ciao Antonella, sono la mamma - esordisce la signora -. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore. Ti voglio ricordare che ti seguo in televisione, roba da matti, però sono sempre con te. Anche quando non riesco a guardarti, sei sempre nel mio cuore non dimenticarlo mai, che sei sempre nel mio cuore. Mi raccomando stai tranquilla, la mamma ti vuole sempre bene, sempre. Ricordati che non sei sola, non sentirti sola, perché io sono vicina a te e ti guardo, ti accarezzo, ti abbraccio. Sono sempre vicina a te. Sei bella armoniosa, meravigliosa. Ciao, ciao Antonella".

"Come e perché mi ha fatto fuori". Valeria Marini eliminata dal GF Vip, l'accusa ad Antonella Elia

"Questa è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni, Paola - ha reagito la Elia -. Non ho nessun ricordo di mia mamma, se n’è andata quando avevo un anno e mezzo. Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni e per me è stata fantastico. Mi ricordo il primo giorno che l’ho conosciuta. Mio padre mi portava a volte a parlare con le sue fidanzate e Paola era bellissima. Appena l’ho vista mi sono innamorata di lei". "Finalmente - ha concluso -avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata".