Grande Fratello Vip, coronavirus portato da Valeria Marini? Le pesantissime parole di Fernanda Lessa

Il Grande Fratello Vip vede il traguardo, fissato per l’8 aprile. Sono rimaste altre due puntate, finora Mediaset ha fatto un lavoro straordinario per mettere ad Alfonso Signorini di continuare ad andare in onda: gli ascolti stanno premiando la scelta, dato che la diretta di mercoledì 25 marzo ha raccolto oltre 4 milioni di spettatori medi per uno share del 19%. Però sono diverse le preoccupazioni legate all’emergenza coronavirus: la produzione ha preso tutte le precauzioni necessarie, ma c’è un evento che potrebbe essere sfuggito al controllo.

Il 24 febbraio, tre giorni dopo la scoperta del paziente uno italiano in quel di Codogno, Valeria Marini è entrata nella casa del GF Vip: dopo un paio di settimane, intorno al 10 marzo, ha iniziato ad avere la tosse, a sentirsi spossata. Negli stessi giorni anche Antonio Zequila è stato male, mentre nell'ultima diretta Fernanda Lessa ha rivelato di aver avuto la broncopolmonite per venti giorni, rispondendo a chi la accusava di aver passato più tempo a dormire nel letto che ad animare la casa. Ovviamente l’ipotesi più probabile è che siano stati semplici malanni che nulla c’entravano con il coronavirus, però è chiaro che un minimo dubbio sorge se si considerano le tempistiche. Fatto sta che i concorrenti sembrano stare tutti in buone condizioni e determinati ad arrivare fino in fondo, l’8 aprile è ormai vicino.