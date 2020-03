Speciale Tg1, Francesco Giorgino in panchina dopo lo scontro con il direttore Carboni: spunta un'ex conduttrice

Francesco Fredella 26 marzo 2020 a





Francesco Giorgino in panchina. Pare che domani sera non scenderà in campo per lo speciale del Tg1. Il direttore Carboni - da nostre indiscrezioni - dovrebbe affidare tutto a Elisa Anzaldo (ex conduttrice). Come mai? Un vero mistero a Saxa Rubra. Perché Carboni non punta su Giorgino? Ci sarà per caso qualche collegamento con lo scontro di fuoco di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa?

Clamorosa rissa tra Carboni e Giorgino, indiscreto dal Tg1: irruzione in sala regia, volano parole grossissime (causa coronavirus)

Rewind: Giorgino con lo speciale dell’11 marzo aveva portato a casa quasi 6 milioni di ascolti con uno share del 18.61%. Ma tra il giornalista pugliese e il direttore ci sarebbe stato un confronto dai toni molto accesi, consumato sulla porta della direzione. “È stato necessario l’intervento di Filippo Gaudenzi”, aveva raccontato una fonte anonima e segreta a Libero. Quei dati dello speciale affidato a Giorgino non hanno convinto Carboni? Il conduttore resta in corsia di sorpasso, visto che il secondo speciale - affidato a Di Giannantonio - ha registrato un tonfo rispetto a quello dell’11 marzo: 2,2 milioni con un misero 8,24% di share. In pratica: ben 10 punti percentuali in meno.

Domani, con Giorgino “in garage”, torna la Anzaldo. E cosa accadrà allo share? Una partita molto attesa. Difficile. Ma una gola profonda ci racconta: “Carboni richiama in servizio una conduttrice che è caporedattore della redazione società. Ci sarebbe una circolare sui doppi incarichi lo stop in video a chi ha ruoli dirigenziali. E come si comporterà Carboni se andasse in onda la Anzaldo?”. Un altro misterioso problema potrebbe tornare a galla agitando le acque. Una situazione difficile per Carboni, che intanto ha ceduto ben 8 edizioni del suo Tg1 a Rainews di Antonio Di Bella. A proposito: un’operazione che secondo alcuni addetti ai lavori sarebbe un vero “Cavallo di Troia”.