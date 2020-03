Chi l'ha visto, cosa spunta sulla scrivania dell'infettivologo Bassetti: coronavirus, il dettaglio clamoroso

27 marzo 2020 a

Anche Chi l'ha visto?, il programma in onda su Rai 3, ogni tanto riesce a strappare una risata. È successo nella puntata andata in onda mercoledì 26 marzo. Qui, come dall'inizio dell'emergenza, c'è spazio anche per parlare di coronavirus. Così la conduttrice Federica Sciarelli ha ospitato, in collegamento, l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

L'occhio dei telespettatori non ha però fatto a meno di notare un dettaglio sulla sua scrivania: un modellino di Covid-19. "A breve il tutorial su Youtube: crea il tuo modellino di virus", ironizza un'utente. A fargli eco un altro che commenta: "Non oso immaginare cosa possa avere sulla scrivania un urologo". E ancora: "Scrivanie imbarazzanti". Insomma, uno scivolone di stile per gli utenti.