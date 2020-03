Grande Fratello Vip, il coronavirus abbatte il “trash”: resiste solo Maria De Filippi, gli effetti sulla tv italiana

28 marzo 2020 a

In un momento in cui l’Italia è stata trasformata dal coronavirus in una sorta di Grande Fratello con 60 milioni di concorrenti, proprio il reality di Mediaset e gli altri programmi più frivoli non stanno sfondando come si immaginava. Come riporta l’edizione odierna del Fatto Quotidiano, la platea televisiva è esplosa: gli italiani guardano molta più tv, specialmente sulle reti generaliste. Secondo le elaborazioni sui dati Auditel dello studio Frasi di Milano, dall’8 al 25 marzo è stato registrato un aumento di quasi 4 milioni di telespettatori rispetto allo stesso periodo del 2019. Addirittura nella prima serata si raggiunge una media di circa 30milioni di persone incollate allo schermo.

Quasi tutti i programmi del daytime e della sera - in particolare quelli di informazione - sono in aumento di ascolti, ma ci sono delle eccezioni, legate proprio ai programmi più leggeri: solo C’è posta per te di Maria De Filippi è nella top quindici dei più visti (quinto con la puntata del 14 marzo da 7.2 milioni di spettatori). Per il resto è tutta fiction, mentre i vari Pechino Express, Grande Fratello Vip e Amici fanno registrare numeri normali. Non sale neanche Barbara d’Urso, che aumenta spettatori ma perde in share, mentre hanno reso molto bene anche film datati come Harry Potter e Benvenuti al Sud.