Tg3, morte di Diego: strazio in diretta, la giornalista si commuove leggendo la notizia

Le toccanti immagini di Maria Vittoria Morano che al Tg3 #Basilicata non riesce a trattenere le lacrime leggendo la notizia della morte di Diego

Uno strazio davanti al quale Maria Vittoria Morano, conduttrice del Tg3 regionale della Basilicata, non riesce a trattenersi. Si parla della morte del piccolo Diego, il bimbo di 3 anni scomparso e trovato morto, una vicenda terribile in un'Italia già scossa dal coronavirus. E la Morano, leggendo la devastante notizia, nel dettaglio leggendo le parole di cordoglio del presidente della Regione, Vito Bardi, non è riuscita a trattenere la commozione. In lacrime, nell'edizione delle 14 di sabato 28 marzo. Un video toccante, diventato subito virale in rete. Diego, per la tragica cronaca, è stato trovato morto a Metaponto di Bernald, in provincia di Matera.