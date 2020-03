Storie Italiane, Eleonora Daniele "col pancione fino all'ultima puntata". La voce che gira a Viale Mazzini

31 marzo 2020 a

Gli ascolti premiano ancora una volta il lavoro di Eleonora Daniele. Che, da rumors delle ultime ore giunte alle nostre orecchie indiscrete, sarà una delle certezze del prossimo palinsesto di Rai1, la Rete ammiraglia guidata da Stefano Coletta. Sembra, infatti, che il daytime anche nella prossima stagione sia nelle sue mani. Tra pochi mesi la Daniele partorirà, ma il suo stakanovismo ai piani alti di viale Mazzini è cosa ben nota.

Un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie ci racconta che la conduttrice di Storie italiane sarà in onda fino all’ultimo giorno del suo programma, sempre in diretta. “Non ci sarà nessuna sostituzione. Arriverà col pancione fino all’ultima puntata”, svela una fonte segretissima. Molto informata su quello che accade in viale Mazzini. Insomma, sembrerebbe del tutto infondata la voce sulla sostituzione della Daniele. Rai1, secondo fonti indiscrete, avrebbe intenzione di continuare nel solco dell’informazione - soprattutto durante l’emergenza Coronavirus. E la carta Daniele è preziosa in questo momento più che mai. “Insostituibile”, dice la nostra gola profonda.

In tempi di Coronavirus, in trincea col pancione, Eleonora non ha rinunciato al suo pubblico. Adrenalina, collegamenti con inviati e opinionisti, informazione a tutto spiano. Sempre nel rispetto delle regole del servizio pubblico e del rispetto delle istituzioni con grande equilibrio nel segno della par condicio, senza schierarsi per una o l’altra fazione. Ingredienti che fanno la cifra quando si parla di grammatica televisiva. E la Daniele per questo vince e convince. Storie italiane, infatti, è un gioiellino del servizio pubblico ricco di inchieste, attualità, cronaca e spettacolo. Un appuntamento che ormai ha fidelizzato milioni di italiani, la premiano la conduttrice con uno share che si aggira intorno al 20% ogni giorno.