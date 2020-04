Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa spara su Anontella Elia: "Vincerà, è un'abile giocatrice. E non dico altro"

Francesco Fredella 01 aprile 2020 a

E’ la sua acerrima nemica. Adesso, però, Fernanda Lessa dice tutto quello che pensa su Antonella Elia. “Vincerà il Grande Fratello vip”, annuncia l’ex concorrente su Chi. “Sarà vincitrice perché è un’abile giocatrice e grande esperta di reality. Non aggiungo altro. Ho pensato a lungo ad Antonella. Lei ha un carattere simile a quello di mia madre. Siamo diverse. Non conosciamo la via di mezzo o migliori amiche o nemiche fino alla morte. L’abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui", racconta la modella. Che poi svela: “Ho vinto l’amicizia con Adriana Volpe - ha continuato Fernanda parlando del reality - che ho sentito poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei muta. E poi mi porto dentro: Testi, Montovoli, Ciavarro e Teresanna. Ho vinto perché sono stata me stessa nel bene e nel male. Non ho badato a trucco e parrucco. Mi sono mostrata al naturale, in tuta, senza extension, in modo rock e ho seguito la mia cultura. E poi ho vinto la mia battaglia con l’alcool”.

