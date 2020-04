Alvin torna in tv. Arriva l'annuncio dell'ex inviato dell'Isola dei famosi: a settembre Bring the noise

01 aprile 2020 a

Per Alvin è partito il conto alla rovescia. L’annuncio sui social: “Finalmente si intravede la luce!!! Tra le altre novità, ve lo posso finalmente dire: a settembre torna Bring the noise”. Una bella notizia che arriva in un fulmine a ciel sereno, durante un pomeriggio di quarantena. Tutti a casa, davanti al computer o ai social. E tra questi c’è pure Alvin, ex ragazzo prodigio della tv, conduttore di successo e storico invitato in Honduras. “Bring the noise” è un programma di successo che vede come protagonista assoluto la musica, insieme ai personaggi che si sfidano davanti alle telecamere. Per Alvin si tratta della terza edizione. L’ultima puntata risale ad un anno e mezzo fa. Ora, a quanto pare, tutto è pronto per una nuova avventura televisiva. Soltanto pochi giorni fa si vociferava di un ritorno di Alvin a L’isola dei famosi, ma non come inviato. Bensì come concorrente. Un’indiscrezione che non ha mai trovato conferma.