Grande Fratello Vip, Antonio Zequila umiliato dagli italiani: "Mi ritiro", verso un gesto "estremo"

02 aprile 2020

Antonio Zequila è stato eliminato ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Tutti lo avevano previsto, tranne il noto attore, che era convinto di arrivare fino in fondo e di essere stato il grande protagonista di questa quarta edizione. In realtà Zequila ha fatto male i conti perché è stato uno dei personaggi più controversi e meno amati dal pubblico, che infatti gli ha destinato appena l’8% di preferenze nel televoto a tre con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Una mazzata che Antonio, ribattezzato ‘egoman’ all’interno della casa, proprio non si aspettava: la sua reazione è stata di pessimo gusto, decidendo di non salutare gli altri concorrenti, furente per l’eliminazione. Poi ad Alfonso Signorini ha confessato di esserci rimasto molto male per quel misero 8%, arrivando a dire “mi ritiro dalla televisione”.