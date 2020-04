Domenica In, il dramma di Mika: coronavirus e cancro al cervello, le condizioni di sua madre

03 aprile 2020 a

Questo maledetto coronavirus, e lo sappiamo benissimo, non guarda in faccia nessuno. Neppure Mika, atteso in studio da Mara Venier nella scorsa puntata di Domenica In, quella in onda su Rai 1 il 28 marzo. Mika purtroppo è stato costretto a disertare. La ragione la ha svelata sul suo profilo Instagram: le condizioni di sua madre, che si sono aggravate. L'ex giudice di X-Factor ha spiegato: "Voglio scusarmi per il recente silenzio. La scorsa settimana è stata turbolenta per la mia famiglia come lo è stata per molti altri in tutto il mondo. I membri multipli della mia famiglia, tutti a Parigi, hanno avuto sintomi di COVID-19. Domenica pomeriggio, tuttavia, proprio mentre stavo per andare in diretta in onda sulla Rai Uno in Italia, mia madre è finita in ambulanza per cure urgenti". E ancora, Mika ha aggiunto: "Sono stato costretto a rinunciare alla trasmissione e ad aiutare mio fratello e mia sorella a distanza. Mia madre ha combattuto un cancro al cervello aggressivo, per questo motivo, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate e ci hanno detto di prepararci al peggio. Ci siamo seduti a casa, ognuno di noi separato, incapace di contattarla o parlarle, proprio come molti di voi in situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando", ha concluso.

