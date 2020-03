Domenica In, disastrosa gaffe di Mara Venier a tempo record: "Ciao Filippo, ma dove...", cala il gelo su Rai 1

29 marzo 2020 a

Siamo a Domenica In, tornata in onda la scorsa domenica dopo uno stop di una settimana dovuto al coroanvirus. Ad animare lo studio di Rai 1, come sempre la mitica Mara Venier. Ospiti rigorosamente in collegamento. E tra i primi, ecco Filippo Laganà, attore e figlio d'arte, il padre è infatti il grande attore Rodolfo Laganà. E quella che si è poi rivelata essere una bella, toccante ed appassionante intervista, si è aperta con una clamorosa gaffe, davvero a tempo record, di Mara Venier. Già, perché la mitica Zia Mara ha esordito così: "Ciao Filippo! Dove sei?". Momento di gelo, dunque l'ovvia risposta di Laganà: "A casa...". E non potrebbe essere altrimenti, considerata la quarantena per coronavirus. Imbarazzo per la Venier, che chiosa: "Beh, giusto". The show must go on.

