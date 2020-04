Tg1, Francesco Giorgino "scippato" dal direttore Carboni? Il dettaglio in studio, cala il gelo

Francesco Fredella 03 aprile 2020 a

Sigla Tg1. Ore 20. I titoli. E poi il campo largo: tutto lo studio inquadrato. Francesco Giorgino in postazione. Al suo fianco c’è il direttore del Tg1, Giuseppe Carboni. Scende in campo, arriva in studio in diretta nell’edizione principale. Non accadeva da molto tempo. Ma chi si aspettava un editoriale, probabilmente, è rimasto deluso. Giorgino saluta i telespettatori poi presenta il direttore, che prende la parola senza rivolere nemmeno lo sguardo al conduttore. Inizia a parlare. Ed annuncia un messaggio inedito del Papa, rivolto a tutti gli italiani.

Parole bellissime quelle di Bergoglio che dice: “Un momento difficile per tutti noi. Ci vuole la creatività dell’amore. Fate un gesto di tenerezza verso i bambini e anziani”. Al ritorno in studio il direttore del Tg1 ricorda lo storico discorso alla luna di Papa Giovanni XIII. Dopo un breve “disannuncio”, però, all’uscita del servizio, cala il gelo. Carboni dice che l’informazione continua. Non gira nemmeno la testa verso Giorgino, che lo ringrazia e riprende la corsa del telegiornale. Che i rapporti tra lo storico conduttore e il direttore siano tesissimi era cosa ben nota dietro le quinte di Saxa Rubra.

Adesso i più esperti - quelli col palato fine del gossip - avranno notato un po’ di rigidità. Si vocifera - come noi di Libero vi avevamo raccontato - che Giorgino e Carboni abbiano avuto una lite accesissima dopo lo speciale in prima serata dello scorso 11 marzo. Quello speciale fece il 18% di share con quasi 6 milioni di spettatori. Ma tra il giornalista e il direttore pare che siano volati gli stracci, come una fonte segreta ci ha raccontato. Il motivo? Da quello che ci spifferano, Carboni era in regia pronto a suggerire a Giorgino domande e argomenti nell’auricolare. Il conduttore non avrebbe gradito, pur volendo rispettare la linea editoriale del giornale.

Intanto, Giorgino detiene ancora il primato assoluto negli ultimi speciali Tg1 dopo il flop dei dati registrati da Paolo Di Giannantonio e Emma D’Aquino (che nell’ultimo speciale ha raggiunto il 6%). Chissà cosa accadrà domani nella consueta riunione di redazione quando arriveranno i dati dello speciale di stasera. Giorgino non commenta tutta la faccenda. Non risponde alle nostre domande. E si dà alla filosofia tra Leibniz, Schopenhauer, Tonnies. Vola alto. Altissimo. Come i dati del Tg che conduce.