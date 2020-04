Finale Amici, Romina e l'ultimo bacio con Al Bano: cos'è successo dietro le quinte

04 aprile 2020 a

Al Bano Carrisi e Romina Power compaiono anche nella finale di Amici 19, dopo aver partecipato a tutte le puntate precedenti in qualità di super ospiti. L’iconico duo della musica italiana non ha soltanto messo la voce al servizio del talent show di Canale 5, ma si è anche reso protagonista di vari siparietti che hanno incuriosito il pubblico. Nell’intermezzo in cui i professori venivano giudicati dagli allievi, Maria De Filippi ha “costretto” Rudy Zerbi a porre delle domande particolari ad Al Bano e Romina, che sono stati bravi a stare al gioco. Una risposta della Power ha però alimentato il gossip: “Quando c’è stato l’ultimo bacio? Dietro le quinte poco fa”, ha dichiarato Romina contraddicendo Al Bano che invece aveva detto di non ricordare.