Grande Fratello Vip, Aristide soffre già la mancanza dei concorrenti: "Sentiamoci subito al telefono, mi devasta"

Francesco Fredella 06 aprile 2020 a

Confessione choc al Grande Fratello vip. Aristide Malnati, il famoso egittologo - che Michele Cucuzza ha ribattezzarlo “Google della casa” - lancia una provocazione. Una doccia fredda. “Mi hanno già detto chi vincerà”, avrebbe detto Aristide. Questa frase, a quanto pare, non è sfuggita ai telespettatori più attenti e sta facendo il giro dei social. Ma non c’è alcuna registrazione che conferma l’idea di Mumy. Che poi parla di Antonio Zequila e dice: “Io al mattino riuscivo a farlo ragionare…poi nelle ultime settimane è diventato ingestibile, era sempre polemico. Questo essere buono permette ad altre persone di sfruttare questo tuo lato”. Ma è acqua passata. Antonio è uscito dopo essersi scagliato contro chi è salito sul treno in corsa. Il riferimento è a Sossio Aruta, che Er Mutanda aveva attaccato durante il Gf vip.

Ma il vero dramma che accompagna Aristide è legato al fatto di non potere più vedere i suoi compagni di avventura. “Mi devasta questa idea. Mi prende un magone. Abbiamo legato troppo in queste ore. Ragazzi sentiamoci subito al telefono”, confessa Aristide. “Un viaggio pazzesco, difficile, straordinario”. Anche Paolo Ciavarro si commuove.

