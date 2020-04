Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia contro Paola Di Benedetto: "Ha chiesto a Paolo di dormire con lui"

07 aprile 2020 a

La rivolta silenziosa (ma non troppo) di Clizia Incorvaia contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip. L'influencer è stata squalificata e per questo, annuncia ai followers via Instagram, probabilmente non interverrà durante la finalissima. "Probabilmente non ci sarò perché sono stata squalificata in collegamento. In realtà si potrebbe anche fare, sarei in collegamento non lì in studio".

Visibilmente stizzita, Clizia si è però sfogata in una diretta "congiunta" con Fernanda Lessa, altra ex inquilina della casa. E tra tante facezie e battute cattivissime, ad avere la peggio è stata Paola Di Benedetto. “Adesso sta facendo la best friend con Paolo (Paolo Ciavarro, altro finalista con cui la Incorvaia ha iniziato una storia proprio al GF Vip - , dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui. Come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente", chiede maliziosa alla Lessa". "Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla", ironizza Fernanda, e qui a Clizia suona un campanello d'allarme: "Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino". Troppo tardi...

