Grande Fratello Vip, il "mistero" degli applausi in studio: la clamorosa mossa di Signorini per l'ultima puntata

Niente pubblico. Scalette rivoluzionate da giorni. Ma agli applausi il vincitore del Grande Fratello vip non può assolutamente rinunciare. Così, a poche ore dalla finalissima di stasera - mercoledì 8 aprile -, si vocifera che non mancheranno gli applausi. Tutto grazie ad un raffinato escamotage. In queste ore, infatti, a Cinecittà i tecnici di produzione stanno montando gli spezzoni di applausi per dare il via ad un esperimento inedito. Senza pubblico, senza quel calore che si respira negli studi televisivi con centinaia di persone, ci saranno comunque gli intramontabili applausi. Proprio grazie a questo trucchetto. I vipponi saranno in collegamento skype da casa. Tutti presenti. Nessuno escluso. E cala il sipario sull’edizione più complicata di sempre nella storia del Grande Fratello. Signorini, però, supera la prova del fuoco. Promosso a pieni voti con lode.

