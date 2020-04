Amici, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas si conoscevano già: la sfida era una montatura? Il sospetto

08 aprile 2020 a

a

a

Dopo la finale di Amici 19 si è insinuato il sospetto che l’acceso scontro tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii sia stato in realtà un po’ montato dai due ballerini. Che effettivamente si conoscevano già prima del talent show, come ha confermato Nicolai sui social nelle scorse ore: conoscenza che però sarebbe stata limitata a Instagram e che quindi non sarebbe stata un’amicizia, al punto da accordarsi sulla sfida che ha infiammato il programma condotto da Maria De Filippi. Nicolai ha quindi smentito questa versione, anche se ha confermato che ora con Javier sono in ottimi rapporti e i dissapori sono già alle spalle.

”Non avevo possibilità”: Nicolai, la confessione dopo la finale di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.