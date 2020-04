Grande Fratello Vip, Mauro Icardi zittito da Wanda Nara: la "bastonata" in diretta, un collegamento clamoroso

09 aprile 2020 a

Che sorpresa all'ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella che ha incoronato Paola Di Benedetto come vincitrice. In collegamento, ovviamente ecco Wanda Nara, dalla sua casa di Como laddove si trova insieme a Mauro Icardi. E la sorpresa è stata proprio Icardi, l'attaccante del Psg che per la gioia di Alfonso Signorini ha accettato di intervenire in collegamento. E così, dopo i convenevoli, Pupo gli ha proposto di andare a giocare alla Fiorentina. A quel punto, però, ecco l'intervento a gamba tesa di Wanda, che di Icardi è anche il manager: "Non parlare di calcio però eh...", ha intimato al marito. Insomma, paletti ben chiari e "censura" calcistica imposta in diretta tv. E dopo l'avvertimento, Maurito non ha sgarrato: su pallone e dintorni neppure una parola.

