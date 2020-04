Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sbrocca e zittisce Sossio Aruta: “Chi non ha figli non può capire?”

09 aprile 2020 a

Nel corso della finale del Grande Fratello Vip c’è stata alta tensione tra Sossio Aruta e Antonio Zequila, con quest’ultimo che è addirittura andato a scavare nella vita privata del primo pur di attaccarlo. In particolare l’ex calciatore non ha gradito che siano stati tirati in ballo i figli e una vecchia questione di alimenti. “Chi non ha figli non può capire”, ha dichiarato riferendosi a Zequila. Ma questa frase ha innescato la reazione di Alfonso Signorini, che ha voluto dire la sua a riguardo: “Non dire che chi non ha figli non può capire. A volte dietro a questa realtà c’è tanta sofferenza. E te lo dice uno che i figli li vorrebbe. Credo di poter parlare anche a nome di Antonio a riguardo. Detto ciò, so che hai capito quello che sto dicendo”. E infatti Sossio si è subito scusato per quella frase che ha urtato la sensibilità del conduttore.

