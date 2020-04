Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza e la frase su Adriana Volpe: quelle voci ai piani alti di Mediaset

09 aprile 2020 a

Per Michele Cucuzza avrebbe potuto vincere Adriana Volpe, che è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dopo l’improvvisa morte di suo suocero. Sul podio c’è Paola Di Benedetto, giovane e brillante, ex madre Natura di Ciao Darwin. Cucuzza non si sbottona sulla spifferata legata al programma che dovrebbe condurre con Adriana Volpe. E quando gli telefoniamo dice soltanto: “Faccio i complimenti a Paola Di Benedetto bella e generosa. Ha donato tutto il montepremi. Ma la vincitrice morale è Adriana. Per lei facevo il tifo. È la vera leader della casa”. Come dire: discorso chiuso sul format. E il gossip non si sgonfia. Anzi, cresce ancora di più. Soprattutto perché in queste ore l’indice di gradimento in Mediaset è salito alle stelle per Cucuzza e la Volpe. Migliaia di utenti, che leggono l’indiscrezione sul nuovo programma che Mediaset avrebbe pensato per loro, cercano notizie e altre spifferate ovunque. Per adesso, però, si sa ben poco. Ci sarebbe - come abbiamo anticipato - la volontà della dirigenza di Cologno monzese di affidare alla coppia Cucuzza - Volpe la fascia del daytime di Canale 5. In un primo momento si era parlato di Mattino 5 weekend (una costola dell’attuale format condotto dalla Panicucci e Francesco Vecchi). Ma poi tutto, da rumors, è cambiato. Il Covid-19 ha rimescolato le carte in tavola ed una gola profonda ci dice che il Biscione vorrebbe partire con un’edizione estiva di Mattino 5. Tutta informazione e intrattenimento. Niente vacanze per la Volpe e Cucuzza? Sembra che siano pronti a scendere in campo. Anzi in studio. Ovviamente in diretta.

