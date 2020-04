Paola Di Benedetto vince il Gran Fratello Vip, scoppia il caso. "Tutto previsto a gennaio", la sua agente scatena i retroscena

09 aprile 2020 a

Non ha fatto in tempo a godersi la vittoria, Paola Di Benedetto, che dopo la finale del Grande Fratello Vip si scatena già la prima polemica. A creare il caso, abbastanza a sorpresa, la sua manager Paola Benegas, della Benegas Model e Management. Stranamente silenziosa durante tutto il reality, l'agente è uscita allo scoperto dopo il trionfo della sua assistita, forse ex alla luce delle sue parole sui social.

"In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola", scrive la Benegas in una storia su Instagram, con foto della Di Benedetto. "Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele". Gabriele è Gabriele Parpiglia, storico collaboratore di Alfonso Signorini a Chi e autore a Mediaset. "Confermo Paola - le risponde il giornalista -, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata". Probabilmente, la Benegas si aspettava un ringraziamento pubblico della Di Benedetto, un attestato di stima per la manager che l'aveva portata al GF Vip, poi vinto a sorpresa.

