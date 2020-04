Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto e il sospetto di Salvo Veneziano: "Non si può vincere così, inconcepibile"

09 aprile 2020 a

a

a

Non tutti hanno applaudito la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. Tra i polemici c'è Salvo Veneziano, ex concorrente di questa edizione squalificato per alcune frasi a sfondo sessuale e sempre molto critico sul sistema del televoto del reality di Canale 5.

Al GF Vip finale con clamorosa sorpresa: vince Paola, il gesto che spiazza l'Italia. A chi regala i 100mila euro vinti

"Era normale che vincesse lei - scrive su Instagram -. 1,7 milioni di followers lui si è portato tutte le sue fan per votarla...". Il riferimento è a Federico Rossi, fidanzato della Di Benedetto, membro del duo pop (temporaneamente sciolto) Benji e Fede e soprattutto amatissimo sui social. "Per come la vedo io - aggiunge Salvo -, quando c'è un reality bisogna votare alla vecchia maniera... Lì si capisce realmente il vincitore... (No votazioni su i social...)". Poi la stilettata finale: "Una persona non può vincere un reality perché ha più followers... inconcepibile..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.