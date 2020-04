Uomini e Donne torna nel palinsesto Mediaset: c'è la data della messa in onda, pronto un cambio di format

10 aprile 2020 a

a

a

Uomini e Donne è pronto a tornare in onda. A causa dell’emergenza coronavirus, l’amatissimo programma di Maria De Filippi era stato fermato lo scorso 13 marzo, ma adesso c’è la data per la ripartenza: da lunedì 20 aprile, nel consueto orario delle 14.45, Canale 5 trasmetterà le puntate già registrate, che Mediaset aveva deciso un po’ a sorpresa di interrompere. Ma non è tutto, perché la redazione di Uomini e Donne ha lasciato intendere di essere al lavoro su una nuova formula che consenta al programma di andare in onda adeguandosi a tutte le norme di sicurezza. Sia Gemma Galgani e gli altri protagonisti del trono over, sia i quattro tronisti giovani affronteranno il loro percorso in maniera diversa dal solito a causa del coronavirus.

Amici, la morte di Lidia che sconvolge Maria De Filippi e i concorrenti di Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.