Domenica In, Mara Venier si scioglie per Donatella Rettore: "Sei la mia sorellina". Clamoroso: sms in diretta di Rita Dalla Chiesa. E...

Un graditissimo ritorno in tv, quello di Donatella Rettore, ospite in collegamento con Domenica In di Mara Venier nella puntata in onda su Rai 1 a Pasqua, il 12 aprile. Graditissimo perché la cantante ha vissuto un momento drammatico: operata per due volte nel giro di poche settimane per un tumore maligno e metastasi, proprio nei giorni del coronavirus. "Posso dire di essere contenta e fortunata", ha spiegato a una commossa Mara Venier, alla quale ha poi detto: "Mi hai portato fortuna". Dunque la Rettore, ripercorrendo quanto le è accaduto, ha spiegato: "Pensavo che tutto fosse finito, e invece mi hanno richiamata e mi hanno detto: purtroppo dobbiamo ripulire. Ed era metastasi". Tra la Rettore e Mara Venier c'è un legame speciale, chi ha seguito l'intervista lo ha potuto vedere in modo chiaro. Tanto che la cantante ha affermato: "Sei la mia sorellina". Ma poco dopo, sempre la Venier, ha rivelato di aver ricevuto un sms in tempo reale da Rita Dalla Chiesa: "Rita si è offesa, dice che anche lei è la mia sorellina. Certo che sì!". Per inciso, Venier e Rettore si frequentano dal 1992, epoca in cui Mara fece a Donatella la sua prima intervista.

