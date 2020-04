Verissimo, Paola Di Benedetto svela il dramma dopo il Gf Vip: "Qualcosa di drammatico. Con tutta la voce che ho..."

14 aprile 2020 a

La vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, si racconta a Verissimo, in collegamento con Canale 5. Nel programma di Silvia Toffanin, l'ormai ex gieffina spiega: "Pensavo che al GF avrei vissuto un'esperienza surreale e anormale e invece a essere surreale è stato tutto quello che ho trovato al mio ritorno". Già, un mondo stravolto dal coronavirus, quello in cui si è trovata catapultata l'ex Madre Natura di Paolo Bonolis. La Di Benedetto si è sbottonata in un videomessaggio registrato a Piacenza, in cui sottolinea come la gioia per la vittoria sia stata mitigata da "una realtà così drammatica", da un mondo "dove è proibito anche darsi un abbraccio". La Di Benedetto, in conclusione del suo intervento, si è spesa in un messaggio di speranza: "In queste settimane di grande paura, con tutta la voce che ho grido anche io andrà tutto bene". Si spera...

