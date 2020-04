Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi offende una fan: è polemica sul web

15 aprile 2020 a

L’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi è finito nella bufera per una frase poco galante rivolta ad una fan: il web storce il naso. L’opinionista ed ex tronista ha sollevato un polverone sui social dopo alcune affermazioni nei confronti di una fan su Instagram. Alla domanda di una ragazza che gli ha chiesto un’opinione sul perché molti amici dei suoi ex fidanzati ci abbiano provato con lei, Lorenzo ha risposto: “Senza offesa, ma forse sei un po zocc..a”. Un’insulto che ha scatenato le critiche degli utenti del web.

Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto: anticipazioni, ecco come sarà

Intanto il prossimo lunedì torna Uomini e Donne su Canale 5. Date le restrizioni del Governo, lo show andrà in onda con una nuova formula, ampiamente spiegata nel nuovo promo pubblicitario condiviso nella giornata di ieri sui social dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia. Lo scrive Gossip e tv.

