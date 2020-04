Adriana Volpe a Mattino 5 dopo il GF Vip, Dagospia: "Non c'è budget, Federica Panicucci confermata"

17 aprile 2020 a

a

a

Prima doccia gelata per Adriana Volpe: non condurrà Mattino 5, nemmeno nel weekend. Finito in anticipo il Grande Fratello Vip causa il gravissimo lutto che l'ha colpita (l'ha morte del suocero per coronavirus), la coduttrice trentina era data come presenza certa nel prossimo palinsesto Mediaset. Dopo l'indiscrezione di TvBlog, Affaritaliani aveva confermato aggiungendo un dettaglio esplosivo: la Volpe, insieme a Michele Cucuzza (altro ex GF Vip) avrebbe preso il posto di Federica Panicucci a Mattino 5.

"Ha avuto una botta di gelosia terribile": Adriana Volpe, la confessione sul marito dopo il GF Vip



Un terremoto, insomma, che però ora Dagospia smentisce categoricamente. E anzi aggiunge pure una beffa. La conferma della Panicucci, vera e propria regina di Cologno Monzese e "istituzione" della fascia mattutina di Canale 5, "sarebbe cosa certa, così come sarebbero esigue le speranze per l'operazione weekend con Volpe e Cucuzza". Il problema non sono i conduttori, ma il budget. Secondo Dago, mancano i soldi "per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.