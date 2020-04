Antonella Clerici, strani movimenti intorno alla Prova del cuoco. "La Isoardi non c'entra"

17 aprile 2020 a

a

a

Strani movimenti tra Antonella Clerici e lo staff del suo storico programma, La Prova del Cuoco. Perché il profilo Instagram non segue più la conduttrice? La domanda, maliziosa, è di Dagospia, che poi aggiunge carne al fuoco: "E perché Anna Moroni e altri cuochi della storica trasmissione non appaiono più nelle sue dirette social in cucina? Indizio: non c’entra nulla Elisa Isoardi". Non ci sarebbero tensioni private, insomma, tra le due colleghe divise da una certa animosità causa staffetta davanti alle telecamere.

“Sapete chi è quel signore di 80 anni che balla nello spot di Antonella Clerici?”: colpo di scena, roba impensabile

Peraltro, il futuro della Isoardi e della Prova del cuoco pare ad altissimo rischio: si parla di cancellazione a partire dalla prossima stagione. E la Clerici? Qui, forse, la spiegazione a quegli "strani movimenti": potrebbe tornare in Rai con un nuovo cooking show, alternativo alla Prova. Fallo di reazione via social?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.