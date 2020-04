Grande Fratello Vip, la presunta storia tra loro? Ahia: tra Adriana Volpe e Zequila è finita malissimo

Francesco Fredella 17 aprile 2020 a

Non si sono più sentiti dopo il Grande Fratello Vip. Tra Adriana Volpe e Antonio Zequila ci sarebbe ancora gelo. Forse una ruggine che non va via. Nella casa lui aveva detto di aver avuto una storia d’amore lampo con la Volpe in gioventù. Ma tutto è stato smentito dalla diretta interessata durante una delle liti show del reality. “No, io non l’ho contattato e lui non mi ha contattata”, taglia corto la Volpe in una recente intervista. Ma Zequila, dopo quell’episodio, si è scusato con l’ex conduttrice de I Fatti vostri. Insomma, non è stato il massimo sbandierare in tv una storia presunta. Senza prove. Il contraddittorio, però, è arrivato sin dal primo istante: la Volpe si è difesa alla grande. Tutto è stato archiviato. Palla al centro.

Adriana, invece, nella casa ha legato molto con Patrick. “Lui è leggero, ma anche profondo. Ha una marcia in più. I suoi discorsi ti fanno vedere una profondità pazzesca. Patrick entra nell’anima delle persone, le sa capire”, ha detto. Da giorni si parla di un ritorno in video della Volpe. Un’indiscrezione, nulla di più per adesso, che sta animando il gossip televisivo. “Quello che io ho capito da questa esperienza è che a me premia essere libera. In passato ho sempre avuto dei copioni scritti. Avevamo tutta la pappa pronta - ha raccontato Adriana. C’era poca libertà d’azione. Io ho capito che voglio dire le cose come voglio io. Mi piacerebbe avere un salotto, dove potermi confrontare. Con gli autori preparare scalette, ma anche avere libertà. Mi piacerebbe la tv ‘vera’, la diretta. D’altra parte ho sempre fatto quella”. Basta reality in tv. “Ora vorrei fare la padrona di casa, spostiamo l’asticella più su”, conclude l’ex gieffina.

