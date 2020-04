La vita in diretta, Fiorella Mannoia come Tiziano Ferro: "E la musica? Non per noi, ma...."

17 aprile 2020 a

a

a

Fiorella Mannoia è intervenuta a La vita in diretta su Rai1 per rivolgere un appello al governo italiano, come già fatto in precedenza da Tiziano Ferro. Il quale è stato il primo a portare a galla il problema legato alle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento e che, ad oggi, non hanno più alcuna certezza a causa del coronavirus. L’unica notizia nota è che eventi, concerti, teatri, cinema e altri settori dello spettacolo saranno gli ultimi a riaprire, forse addirittura nel 2021: Ferro per ora non ha disdetto il suo tour estivo in Italia, ma in questo momento non sembra avere alternative. “Non facciamo questo appello per noi cantanti - ha chiarito la Mannoia in diretta su Rai1 - ma per tutte le persone che lavorano dietro le quinte nel mondo dell’intrattenimento. Lavoratori che non hanno nessuna garanzia in questo momento storico perché nessuno li ha mai nominati. Saremo gli ultimi a riprendere ma non ci viene detto di più. Bisogna prendersi cura di chi lavora dietro le quinte e e ha famiglia da mantenere”.

"Ma sei sicura?". Sconcerto a La vita in diretta. Gaffe Cuccarini, da dietro le quinte se ne accorgono e urlano: va tutto in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.