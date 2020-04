La Vita in Diretta, brutte notizie per Matano e Cuccarini: la prima parte verso la cancellazione

Francesco Fredella 11 aprile 2020 a

Ai piani alti di viale Mazzini si lavora incessantemente. Anche in tempi di emergenza da Coronavirus. Si vociferala cancellazione della prima parte de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Si tratta di quel segmento di programma che ha sostituito la fascia condotta da Caterina Balivo (dalle 14 alle 15.40). La vita in diretta non ha brillato per gli ascolti. Quindi si sta pensato ad una sostituzione in extremis, probabilmente con puntate di Techetechete che potrebbe portare ossigeno agli ascolti.

E con l’indiscrezione torna a galla anche la questione Balivo: il suo programma è stato sospeso e non dovrebbe ricominciare dopo il 3 maggio (data ultima, per adesso, inserita nel DPCM del presidente Conte). Una fascia, quella dell’ora di pranzo, molto appetibile per gli ascolti. Rai1 potrebbe sfidarsi con la De Filippi, visto che sarebbe pronta a tornare con “Uomini e donne” in una versione tutta nuova. Ovviamente adattata alle esigenze Covid-19.

