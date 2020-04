Barbara d'Urso, scoop della conduttrice nel suo show: trovato il vaccino

Francesco Fredella 19 aprile 2020 a

Su chi e come verrà testato il vaccino per il Coronavirus? Al Live non è la d’Urso rompe silenzio Piero Di Lorenzo, direttore scientifico di Advent IRBM di Pomezia che ha pronto il vaccino per il Covid-19. Si tratta di una grande struttura, fiore all’occhiello e che rappresenta l’eccellenza in Italia, guidata anche da Daniele Di Lorenzo (consigliere delegato) e da Ilaria Di Lorenzo.

“Il vaccino italiano è pronto per essere testato sull'uomo”, raccontano Piero Di Lorenzo e Carlo Toniatti di Advent IRBM. “A fine mese manderemo il primo lotto del vaccino - prodotto a Pomezia - a Oxford dove stanno reclutando 550 volontari sani”. Si tratta di un bel passo in avanti nella battaglia contro il Covid-19. A settembre, secondo le parole di Di Lorenzo, si sapranno gli effetti del vaccino (che non è nocivo sull’uomo).

